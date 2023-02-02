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Факты / Україна

ЕС выделил €500 млн военной помощи Украине и €45 млн для тренировочной миссии

Валентина Чорна, редактор ленты
прапор ЄС
Фото: Depositphotos

Совет Евросоюза выделил Украине седьмой пакет военной помощи в €500 млн в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), а также €45 млн для поддержки тренировочных усилий Миссии ЕС.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Я благодарен ЕС за жизненно важную безопасность, которая приближает нас к победе над российским агрессором, — написал он.

Седьмой пакет увеличит общий вклад ЕС в рамках ЕФМ для Украины до €3,6 млрд.

В Совете ЕС подчеркнули, что Евросоюз остается “непреклонным в своей поддержке украинских военных в защите страны от эскалации незаконной агрессии”.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит от ЕС еще 2,4 тыс. генераторов.

Также, по ее словам, ЕС предоставит нашему государству 35 млн LED-ламп вместо ранее анонсированных 30 млн.

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