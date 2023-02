Совет Евросоюза выделил Украине седьмой пакет военной помощи в €500 млн в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), а также €45 млн для поддержки тренировочных усилий Миссии ЕС.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Today, the Council of the EU has allocated the seventh package of €500 million through the EPF and an additional €45 million to the EU military assistance mission. I am thankful for the EU’s vital security assistance which brings us closer to defeating the Russian aggressor.

Сейчас смотрят — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2023 Седьмой пакет увеличит общий вклад ЕС в рамках ЕФМ для Украины до €3,6 млрд. В Совете ЕС подчеркнули, что Евросоюз остается “непреклонным в своей поддержке украинских военных в защите страны от эскалации незаконной агрессии”. Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит от ЕС еще 2,4 тыс. генераторов. Также, по ее словам, ЕС предоставит нашему государству 35 млн LED-ламп вместо ранее анонсированных 30 млн. Читайте Зеленский получил отчет о второй части опросника для членства Украины в ЕС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter