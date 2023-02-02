Февраль, 02 в 17:54

Совет Евросоюза выделил Украине седьмой пакет военной помощи в €500 млн в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), а также €45 млн для поддержки тренировочных усилий Миссии ЕС.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.