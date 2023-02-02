Зеленский получил отчет о второй части опросника для членства Украины в ЕС

Украина получила отчет по второй части опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом на брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил глава государства Владимир Зеленский.

— Госпожа президент Еврокомиссии передала мне сегодня отчет о второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький. Это хорошая новость. Этот отчет станет основой для работы наших чиновников, – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что должностные лица будут работать для подготовки следующей фазы интеграции Украины с ЕС. Речь идет об экономических, социальных, финансовых, энергетических, гуманитарных вопросах и восстановлении государства.

По словам Зеленского, сейчас Россия концентрирует свои силы и готовится к попытке реванша не только против Украины, но и Европы и свободного мира.

– Чтобы преодолеть такого врага, к сожалению, недостаточно только успехов на поле боя. Нужна вера в Европу, в Европу свободную, мирную, объединенную. Нужна прочность наших институтов, нужны мотивирующие интеграционные достижения, которые будут доказательством того, что устойчивость наших людей на поле боя и на всех других уровнях этого сложного, важного, судьбоносного противостояния действительно поддерживается всей Европой, — подчеркнул президент.