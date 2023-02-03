В Донецкой области оккупанты планируют раздать захваченные квартиры коллаборантам

В оккупированных районах Донецкой области гауляйтеры объявили о планах передать захваченное жилье коллаборантам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Пустые дома людей, вынужденных выехать из оккупации, с 1 мая планируют передать российским солдатам и коллаборантам.

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— Пока оккупационная администрация готовит законодательную базу, чтобы легитимизировать захват имущества. Однако еще раз заметим, что любые решения оккупантов не имеют юридической силы и являются просто очередным международным преступлением, – пишет издание.

Ранее сообщалось, что оккупационная администрация Запорожской области также заявила о легализации мародерства.

В ЦНС отмечают, что никакие документы, заверяющие псевдонотариусы, не правомерны. Поэтому сделки по переоформлению имущества не будут признаны в Украине и мире.

Также на временно оккупированных территориях российские военные угрожают украинским родителям, лишением родительских прав, если они отказываться отдать детей в учреждения по “патриотическому воспитанию”.

Источник: ЦНС