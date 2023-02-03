В Донецкой области оккупанты планируют раздать захваченные квартиры коллаборантам
В оккупированных районах Донецкой области гауляйтеры объявили о планах передать захваченное жилье коллаборантам.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Пустые дома людей, вынужденных выехать из оккупации, с 1 мая планируют передать российским солдатам и коллаборантам.
— Пока оккупационная администрация готовит законодательную базу, чтобы легитимизировать захват имущества. Однако еще раз заметим, что любые решения оккупантов не имеют юридической силы и являются просто очередным международным преступлением, – пишет издание.
Ранее сообщалось, что оккупационная администрация Запорожской области также заявила о легализации мародерства.
В ЦНС отмечают, что никакие документы, заверяющие псевдонотариусы, не правомерны. Поэтому сделки по переоформлению имущества не будут признаны в Украине и мире.
Также на временно оккупированных территориях российские военные угрожают украинским родителям, лишением родительских прав, если они отказываться отдать детей в учреждения по “патриотическому воспитанию”.
Источник: ЦНС