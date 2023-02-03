На Донеччині окупанти планують роздати захоплені квартири колаборантам

В окупованих районах Донецької області гауляйтери оголосили про плани передати захоплене житло колаборантам.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Порожні оселі людей, які були змушені виїхати з окупації, з 1 травня планують передати російським солдатам та колаборантам.

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— Наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна. Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином, – пише видання.

Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Запорізької області також заявила про легалізацію мародерства.

У ЦНС зазначають, що жодні документи, які завіряють псевдонотаріуси, не є правомірними. Тому операції з переоформлення майна не будуть визнаними в Україні та світі.

Також на тимчасово окупованих територіях російські військові погрожують українським батькам, позбавленням батьківських прав, якщо вони відмовляться віддати дітей до закладів з “патріотичного виховання”.

Джерело: ЦНС