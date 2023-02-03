Оборона, энергетика и внешняя политика: ЕК оценила соответствие Украины законодательству ЕС
В пятницу, 3 февраля, Еврокомиссия опубликовала аналитические отчеты, в которых оценила способность Украины, а также Молдовы и Грузии взять на себя обязательство по членству в Европейском Союзе.
Соответствующий отчет опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.
Оценки Еврокомиссии показывают, что законодательство Украины находится на начальном уровне в сферах стандартов финансового контроля, свободного перемещения работников, интеллектуальной собственности, социальной политики, защиты окружающей среды и климата, а также сельского хозяйства и ловли рыбы.
На более высоком уровне – законодательство в сфере правосудия, госзакупок, свободы и безопасности, статистики, движения капитала, конкуренции, корпоративного права, защиты прав потребителей и здоровья, налогообложения.
Средне оценили нормативно-правовую базу в сфере свободного перемещения товаров, цифровой трансформации и медиа, экономической и монетарной политики, науки и исследований.
На прогрессивном уровне в Украине находится область предоставления цифровых услуг населению и бизнесу.
Выше всего, по данным ЕК, в Украине оценили энергетическую политику, безопасность и оборону и внешнюю политику.
Высокую оценку получила готовность Украины войти в Таможенный союз ЕС.
О прогрессе, достигнутом всеми тремя странами, ЕК будет отчитываться в рамках следующего Пакета расширения, который состоится осенью.
Эти отчеты планируют учитывать политические изменения с июня 2022 года. На их основе будут предоставлены политические рекомендации по реформам, которые следует рассмотреть на следующий период.