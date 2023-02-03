Лютий, 03 в 18:13

У п’ятницю, 3 лютого, Єврокомісія опублікувала аналітичні звіти, в яких оцінила здатність Україна, а також Молдови та Грузії взяти на себе зобов’язання щодо членства в Європейському союзі.

Відповідний звіт опублікований на офіційному сайті Єврокомісії.

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Оцінки Єврокомісії показують, що законодавство України перебуває на початковому рівні в сферах стандартів фінансового контролю, вільного переміщення працівників, інтелектуальної власності, соціальної політики, захисту довкілля та клімату, а також – сільського господарства та лову риби.

На більш високому рівні – законодавство у сфері правосуддя, держзакупівель, свободи та безпеки, статистики, руху капіталу, конкуренції, корпоративного права, захисту прав споживачів і здоров’я, оподаткування.

Середньо оцінили нормативно-правову базу у сфері вільного переміщення товарів, цифрової трансформації та медіа, економічної та монетарної політики, науки й досліджень.

На прогресивному рівні в Україні знаходиться сфера надання цифрових послуг населенню та бізнесу.

Найвище, за даними ЄК, в Україні оцінили енергетичну політику, безпеку та оборону і зовнішню політику.

Високу оцінку отримала також готовність України увійти в Митний союз ЄС.

Про прогрес, досягнутий усіма трьома країнами, ЄК звітуватиме у рамках наступного Пакету розширення, що відбудеться восени.

Ц цих звітах планують враховувати політичні зміни з червня 2022 року. На їх основі будуть надані політичні рекомендації щодо реформ, які потрібно розглянути на наступний період.