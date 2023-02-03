У Німеччині уряд схвалив постачання Україні 88 танків Leopard 1 і обговорює з Катаром закупівлю 15 зенітних установок Gepard для Києва.

Про це у п’ятницю, 3 лютого, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung.

Так, джерела видання в уряді ФРН повідомили, що передача танків Україні може відбутись “будь-якої миті”, щойно їх відремонтують.

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Ремонтувати Leopard 1 для України хочуть компанії Rheinmetall і FFG. Вони можуть після цього передати їх Києву, якщо там готові будуть їх купити.

Крім того, кілька німецьких чиновників обговорили закупівлю 15 установок Gepard з МЗС Катару. Доха придбала їх для охорони стадіонів Чемпіонату світу з футболу.

– Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це, безумовно, допомогло б українцям, – цитує видання міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

Нагадаємо, у січні, після довгих вагань, Німеччина все ж схвалила передачу 14 танків Leopard 2 Україні, а також – їх реекспорт із країн-партнерів.

США того ж дня оголосили про надання Україні 31 танка Abrams. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.

Міністр Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна отримає від 120 до 140 сучасних західних танків у першій хвилі. В танкову коаліцію, за його словами, вже входить 12 країн-учасниць.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що для наступу захисникам України необхідно від 300 до 500 танків.

Джерело: Süddeutsche Zeitung, Reuters