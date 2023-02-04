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Факты / Україна

Нетаньяху готов предоставить Украине военные “вещи”, но не готов заходить слишком далеко — СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: Dreamstime

Израиль готов передать Украине военные “вещи”, но не будет заходить слишком далеко в военной поддержке, поскольку боится эскалации со стороны России.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с французским Президентом Эммануэлем Макроном, пишет Times of Israel.

Нетаньяху повторил свои слова о готовности отправить Украине “военные вещи”, говорит чиновник издания, знакомый с разговором двух лидеров.

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В то же время премьер Израиля подчеркнул, что “не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию”.

В офисе главы израильского правительства отказались комментировать этот разговор.

В то же время на брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что “я объяснил нашу политику. Он (Эммануэль Макрон, — Ред.) хорошо знает этот вопрос”.

При этом Нетаньяху не комментировал информацию о предстоящей поездке министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Глава Кабинета министров Израиля сказал Макрону, что “еще слишком рано думать о посредничестве” между Россией и Украиной. По его словам, Иерусалим не будет настаивать на своей роли посредника между Киевом и Москвой, пока Россия, Украина и США не попросят его об этом.

Перед этим Нетаньяху в интервью CNN говорил, что его правительство сейчас рассматривает возможность предоставления военной поддержки Украине.

При этом он заверил журналистов, что Израиль противодействует иранскому производству оружия, которое используется против Украины.

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