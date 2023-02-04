Лютий, 04 в 0:09

Ізраїль готовий передати Україні військові “речі”, але не буде заходити занадто далеко у військовій підтримці, оскільки боїться ескалації з боку Росії.

Про це заявив ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з французьким Президентом Еммануелем Макроном, пише Times of Israel.

Нетаньягу повторив свої слова про готовність надіслати Україні “військові речі”, каже чиновник видання, що обізнаний з розмовою двох лідерів.

Зараз дивляться Водночас прем’єр Ізраїлю підкреслив, що “не може зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію”. В офісі глави ізраїльського уряду відмовилися коментувати цю розмову. Водночас на брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише, що “я пояснив нашу політику. Він (Еммануель Макрон, – Ред.) добре знає це питання”. При цьому Нетаньягу не коментував інформацію про майбутню поїздку міністра закордонних справ Елі Коена до Києва. Очільник Кабінету міністрів Ізраїлю сказав Макрону, що “ще занадто рано думати про посередництво” між Росією та Україною. За його словами, Єрусалим не буде наполягати на своїй ролі посередника між Києвом і Москвою, поки Росія, Україна і США не попросять його про це. Перед цим Нетаньягу в інтерв’ю CNN казав, що його уряд наразі розглядає можливість надання військової підтримки Україні, але не уточнив, про що саме йдеться. При цьому він запевнив журналістів, що Ізраїль протидіє іранському виробництву зброї, яка використовується проти України.

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