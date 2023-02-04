Лютий, 04 в 13:21

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні відеокадри обміну полонених 4 лютого, під час якого вдалося повернути з російського полону ще 116 українських захисників.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, звільнення українців стало результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

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– Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця! – наголосили в СБУ.

На оприлюдненому відео видно, як прибувають автобуси зі звільненими захисниками, їх щиру радість через повернення додому.

Як відомо, з полону вдалося визволити 87 військовослужбовців Збройних сил України, 8 бійців тероборони (серед яких одна жінка), 7 нацгвардійців, 6 представників Національної поліції, 5 прикордонників, двох військових моряків, одного представник ДСНС.

Загалом до своїх родин повернулися 114 військовослужбовців рядового і сержантського складу та двоє офіцерів. Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнилося 20 років, а найстаршому — 62 роки.

Крім того, вдалося повернути тіла загиблих волонтерів Крістофера Метью Перрі (Великої Британії) та Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу (Нова Зеландія), а також українського добровольця Євгенія Кулика.

Як відомо, перший у 2023 році обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 8 січня. Тоді з російського полону вдалося повернути 50 українських воїнів.