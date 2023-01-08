Первый в 2023 году обмен. Кого Украине удалось вернуть и кого ждать домой следующим

Январь, 08 в 17:05

Следующие обмены пленными между Украиной и Россией будут включать также и тяжелораненых военнослужащих, а наша страна работает над тем, чтобы вернуть абсолютно всех.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Также он рассказал, кого именно удалось вернуть из плена РФ:

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— Это военнослужащие, представители ВСУ, 13 нацгвардейцев, 4 пограничника и 3 представителей ВМС и ТрО. Среди освобожденных защитников действительно 11 военнослужащих Нацгвардии Украины, которые охраняли объект (Чернобыльскую АЭС, — Ред.) и попали в плен в первый день войны. Среди освобожденных — 8 защитников Мариуполя, 9 защитников Киевщины, пленные из Донецкого, Харьковского и Луганского направлений, а также Черниговщины и Херсонщины.

Также он заверил, что обменного фонда в виде россиян достаточно, чтобы вернуть всех украинцев. В настоящее время из российского плена уже освобождены 1 646 человек.

Охрименко сообщил, что состояние освобожденных из плена РФ украинских защитников удовлетворительное.

Напомним, что 8 января между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 50 наших воинов.

Фото: Дмитрий Лубинец