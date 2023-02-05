Утро 5 февраля в Херсоне началось с взрывов.

Информацию о громких звуках в областном центре публикуют в местных сообществах.

Следует заметить, что воздушная тревога в регионе по состоянию на эту минуту не объявлена.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Тем временем в Херсонской областной военной администрации сообщили, что в течение суток российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, боевых машин пехоты и противотанковых ракетных комплексов.

Херсон армия РФ обстреляла шесть раз, повредив жилые дома.

Накануне в регионе из-за российских обстрелов погиб один человек и еще один получил ранение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 347-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Херсонская ОВА