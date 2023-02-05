Громко с самого утра: в Херсоне гремят взрывы
Утро 5 февраля в Херсоне началось с взрывов.
Информацию о громких звуках в областном центре публикуют в местных сообществах.
Следует заметить, что воздушная тревога в регионе по состоянию на эту минуту не объявлена.
Официальные комментарии пока не поступали.
Тем временем в Херсонской областной военной администрации сообщили, что в течение суток российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, боевых машин пехоты и противотанковых ракетных комплексов.
Херсон армия РФ обстреляла шесть раз, повредив жилые дома.
Накануне в регионе из-за российских обстрелов погиб один человек и еще один получил ранение.
Полномасштабная война в Украине длится уже 347-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Херсонская ОВА