Гучно з самого ранку: у Херсоні гримлять вибухи

Лютий, 05 в 8:15

Ранок 5 лютого в Херсоні почався з вибухів.

Інформацію про гучні звуки в обласному центрі публікують у місцевих спільнотах.

Варто зауважити, що повітряна тривога в регіоні станом на цю хвилину не оголошена.

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Офіційних коментарів поки не надходило.

Натомість у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що загалом протягом доби російські окупанти 60 разів атакували населені пункти з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, бойових машин піхоти та протитанкових ракетних комплексів.

Херсон армія РФ обстріляла шість разів, пошкодивши житлові будинки.

Напередодні в регіоні через російські обстріли загинула одна людина та ще одна дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська ОВА