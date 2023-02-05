Гучно з самого ранку: у Херсоні гримлять вибухи
Ранок 5 лютого в Херсоні почався з вибухів.
Інформацію про гучні звуки в обласному центрі публікують у місцевих спільнотах.
Варто зауважити, що повітряна тривога в регіоні станом на цю хвилину не оголошена.
Офіційних коментарів поки не надходило.
Натомість у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що загалом протягом доби російські окупанти 60 разів атакували населені пункти з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, бойових машин піхоти та протитанкових ракетних комплексів.
Херсон армія РФ обстріляла шість разів, пошкодивши житлові будинки.
Напередодні в регіоні через російські обстріли загинула одна людина та ще одна дістала поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Херсонська ОВА