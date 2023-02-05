В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Полномасштабная война в Украине длится уже 347-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.