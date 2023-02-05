Карта боевых действий на 05.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Кременная, Шипиловка Луганской области;
- Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 05.02.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 347-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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