Карта бойових дій на 05.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Кремінна, Шипилівка Луганської області;
- Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 05.02.2023
Втрати РФ на 5 лютого 2023
- особового складу ‒ близько 131 290 (+700),
- танків ‒ 3 220 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 6 405 (+11),
- артилерійських систем – 2 226 (+6),
- реактивних систем залпового вогню – 460,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 227 (+2) од,
- літаків – 294,
- гелікоптерів – 284,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+2),
- крилатих ракет ‒ 796,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 203.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.