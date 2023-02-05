Карта бойових дій на 05.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 05 в 7:43

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Кремінна, Шипилівка Луганської області ;

; Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 05.02.2023

Втрати РФ на 5 лютого 2023

особового складу ‒ близько 131 290 (+700),

танків ‒ 3 220 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 6 405 (+11),

артилерійських систем – 2 226 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 460,

засобів протиповітряної оборони ‒ 227 (+2) од,

літаків – 294,

гелікоптерів – 284,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+2),

крилатих ракет ‒ 796,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091 (+10),

спеціальної техніки ‒ 203.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.