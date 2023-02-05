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Факти / Україна

Карта бойових дій на 05.02.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

  • Кремінна, Шипилівка Луганської області;
  • Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 05.02.2023

Карта бойових дій 4 лютого 2023

Втрати РФ на 5 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 131 290 (+700),
  • танків ‒ 3 220 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 405 (+11),
  • артилерійських систем – 2 226 (+6),
  • реактивних систем залпового вогню – 460,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 227 (+2) од,
  • літаків – 294,
  • гелікоптерів – 284,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 796,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 203.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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