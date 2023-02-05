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Факты / Україна

Оккупанты хотят отправить детей из Луганской области в Карелию — Центр нацсопротивления

Бедрак Виктория, редактор ленты
Депортація
Фото: Depositphotos

Россияне планируют вывезти детей с оккупированных территорий Луганской области в Карелию якобы на оздоровление.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

На этой неделе состоялась встреча главы собрания республики Карелия Элиссана Шандаровича и главы так называемого “народного совета” на ТОТ Луганской области Дениса Мирошниченко.

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Отмечено, что обсуждалось направление на “отдых” и “оздоровление” детей из оккупированной Луганской области на “курорты” Карелии.

— Такие частые поездки руководителей разных регионов с намерениями “выторговать” себе определенное количество детей под завуалированными поводами “оздоровления”, “отдыха”, “культурного обмена” имеют как сугубо практическую цель — списание бюджетных средств на эти мероприятия так и более жуткую — все больше появляются свидетельства похищений несовершеннолетних и торговли людьми, — говорится в сообщении.

В Центре призвали жителей временно захваченных территорий ни в коем случае не отправлять своих детей в какие-либо поездки, организованные оккупационными администрациями.

Ранее в Генштабе сообщили, что мобилизованные российские военнослужащие отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Так, 3 февраля из Луганской области на территорию РФ было возвращено около 600 человек указанной категории.

Источник: Центр нацсопротивления

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