Оккупанты хотят отправить детей из Луганской области в Карелию — Центр нацсопротивления
Россияне планируют вывезти детей с оккупированных территорий Луганской области в Карелию якобы на оздоровление.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
На этой неделе состоялась встреча главы собрания республики Карелия Элиссана Шандаровича и главы так называемого “народного совета” на ТОТ Луганской области Дениса Мирошниченко.
Отмечено, что обсуждалось направление на “отдых” и “оздоровление” детей из оккупированной Луганской области на “курорты” Карелии.
— Такие частые поездки руководителей разных регионов с намерениями “выторговать” себе определенное количество детей под завуалированными поводами “оздоровления”, “отдыха”, “культурного обмена” имеют как сугубо практическую цель — списание бюджетных средств на эти мероприятия так и более жуткую — все больше появляются свидетельства похищений несовершеннолетних и торговли людьми, — говорится в сообщении.
В Центре призвали жителей временно захваченных территорий ни в коем случае не отправлять своих детей в какие-либо поездки, организованные оккупационными администрациями.
Ранее в Генштабе сообщили, что мобилизованные российские военнослужащие отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Так, 3 февраля из Луганской области на территорию РФ было возвращено около 600 человек указанной категории.
Источник: Центр нацсопротивления