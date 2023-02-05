Окупанти хочуть відправити дітей з Луганщини в Карелію – Центр нацспротиву

Росіяни планують вивезти дітей з окупованих територій Луганщини в Карелію нібито на оздоровлення.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

На цьому тижні відбулася зустріч голови зборів республіки Карелія Еліссана Шандаровича і голови так званої “народної ради” на ТОТ Луганської області Дениса Мірошниченка.

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Зазначено, що обговорювалось направлення на “відпочинок” та “оздоровлення” дітей з окупованої Луганщини на “курорти” Карелії.

– Такі часті поїздки керівників різних регіонів із намірами “виторгувати” собі певну кількість дітей під завуальованими приводами “оздоровлення”, “відпочинку”, “культурного обміну” мають як суто практичну мету – списання бюджетних коштів на ці заходи так і більш моторошну – все більше з’являється свідчень щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми, – йдеться у повідомленні.

У Центрі закликали мешканців тимчасово захоплених територій у жодному разі не відправляти своїх дітей у будь-які поїздки організовані окупаційними адміністраціями.

Раніше у Генштабі повідомили, що мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються брати участь у бойових діях на території України. Так, 3 лютого із Луганської області на територію РФ було повернуто близько 600 осіб зазначеної категорії.

Джерело: Центр нацспротиву