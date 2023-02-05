Не хотят воевать: в РФ вернули почти 600 мобилизованных россиян
Мобилизированные российские военнослужащие отказываются участвовать в боевых действиях на территории Украины.
О случаях отказа стало известно Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации было возвращено около 600 человек указанной категории.
По состоянию на 5 февраля оккупанты бросают все силы на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На других направлениях враг обороняет ранее захваченные рубежи, обстреливает позиции украинских подразделений, а также населенные пункты, что граничат с линией столкновения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР