Россияне критически уменьшили корабельную группировку в Черном море — Гуменюк
Оккупанты уменьшили корабельную группировку в Черном море до пяти единиц.
Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что Россия не отказалась от планов массированных мощных ракетных ударов или единичных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, однако сейчас на планы россиян существенно повлияла погода.
– И шторм настолько сильный – 5-6 баллов, для Черного моря это действительно очень мощный шторм, что им пришлось завести ракетоносители на базу, корабельная группировка врага в Черном море уменьшена критически – до пяти единиц. Это, в частности, суда обеспечения и разведчики, оставшиеся еще в Черном море, но продолжается возвращение на базу, поскольку действительно ветер очень сильный, волны очень мощные, — добавила Гуменюк.
В то же время враг продолжает вести разведывательную деятельность.
— В частности, и вчерашние воздушные тревоги по всей территории Украины, связанные с авиационным разведчиком, говорят о том, что враг, приобщая к самолету-разведчику МИГи, пытается выведать нашу противовоздушную оборону. Все же они продолжают ее тестировать, — отметила спикер ОК Юг.