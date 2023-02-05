Россияне критически уменьшили корабельную группировку в Черном море — Гуменюк

Февраль, 05 в 12:51

Оккупанты уменьшили корабельную группировку в Черном море до пяти единиц.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что Россия не отказалась от планов массированных мощных ракетных ударов или единичных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, однако сейчас на планы россиян существенно повлияла погода.

Сейчас смотрят – И шторм настолько сильный – 5-6 баллов, для Черного моря это действительно очень мощный шторм, что им пришлось завести ракетоносители на базу, корабельная группировка врага в Черном море уменьшена критически – до пяти единиц. Это, в частности, суда обеспечения и разведчики, оставшиеся еще в Черном море, но продолжается возвращение на базу, поскольку действительно ветер очень сильный, волны очень мощные, — добавила Гуменюк. В то же время враг продолжает вести разведывательную деятельность. — В частности, и вчерашние воздушные тревоги по всей территории Украины, связанные с авиационным разведчиком, говорят о том, что враг, приобщая к самолету-разведчику МИГи, пытается выведать нашу противовоздушную оборону. Все же они продолжают ее тестировать, — отметила спикер ОК Юг. Читайте Врага там нет: Гайдай опроверг информацию о захвате войсками РФ Белогоровки

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