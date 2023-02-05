Росіяни критично зменшили корабельне угруповання у Чорному морі – Гуменюк
Окупанти зменшили корабельне угруповання у Чорному морі до п’яти одиниць.
Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що Росія не відмовилась від планів потужних масованих ракетних ударів або поодиноких ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, однак зараз на плани росіян суттєво вплинула погода.
– І шторм настільки сильний — 5-6 балів, для Чорного моря це дійсно дуже потужний шторм, що їм довелося позаводити ракетоносії на базу, корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено критично – до п’яти одиниць. Це, зокрема, судна забезпечення і розвідники — ті, що залишилися ще в Чорному морі, але продовжується повернення на базу, оскільки дійсно вітер дуже сильний, хвилі дуже потужні, – додала Гуменюк.
Водночас ворог продовжує вести розвідувальну діяльність.
– Зокрема, і вчорашні повітряні тривоги по всій території України, пов’язані з авіаційним розвідником, говорять про те, що ворог, долучаючи до літака-розвідника МІГи, намагається вивідати нашу протиповітряну оборону. Все ж таки вони продовжують її тестувати, – наголосила речниця ОК Південь.