Лютий, 05 в 12:51

Окупанти зменшили корабельне угруповання у Чорному морі до п’яти одиниць.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що Росія не відмовилась від планів потужних масованих ракетних ударів або поодиноких ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, однак зараз на плани росіян суттєво вплинула погода.

Зараз дивляться – І шторм настільки сильний — 5-6 балів, для Чорного моря це дійсно дуже потужний шторм, що їм довелося позаводити ракетоносії на базу, корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено критично – до п’яти одиниць. Це, зокрема, судна забезпечення і розвідники — ті, що залишилися ще в Чорному морі, але продовжується повернення на базу, оскільки дійсно вітер дуже сильний, хвилі дуже потужні, – додала Гуменюк. Водночас ворог продовжує вести розвідувальну діяльність. – Зокрема, і вчорашні повітряні тривоги по всій території України, пов’язані з авіаційним розвідником, говорять про те, що ворог, долучаючи до літака-розвідника МІГи, намагається вивідати нашу протиповітряну оборону. Все ж таки вони продовжують її тестувати, – наголосила речниця ОК Південь. Читайте Ворога там немає: Гайдай спростував інформацію про захоплення військами РФ Білогорівки

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