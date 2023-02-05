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Факты / Україна

Враг сжигает украинские книги на оккупированных территориях — ЦНС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
книги
Фото: Depositphotos

Оккупанты изымают украинские книги на временно захваченных территориях и сжигают их в котельных.

Об этом проинформировали в Центре национального сопротивления (ЦНС).

– В Ровеньках (Луганская область) зафиксированы случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных, – говорится в сообщении.

Отмечается, что книги изымаются из общих фондов и школьных библиотек.

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В центре отмечают, что практику сжигания книг россияне, вероятно, позаимствовали у нацистской Германии.

– При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают “нацистскую литературу”, и в перечень такой литературы попадают все украинские книги, – подытожили в ЦНС.

Ранее в Центре сопротивления сообщили, что в оккупированных районах Донецкой области гауляйтеры объявили о планах передать захваченное жилье коллаборантам.

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