Ворог спалює українські книжки на окупованих територіях – ЦНС

Лютий, 05 в 17:31

Окупанти вилучають українські книги на тимчасово захоплених територіях та спалюють їх у котельнях.

Про це поінформували у Центрі національного спротиву (ЦНС).

– В Ровеньках (Луганська область) зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що книги вилучаються з фондів загальних і шкільних бібліотек.

Зараз дивляться У центрі зазначають, що практику спалювання книг росіяни ймовірно запозичили у нацистської Німеччини. – При цьому росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають “нацистську літературу”, і до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги, – підсумували в ЦНС. Раніше у Центрі супротиву повідомляли, що на окупованих районах Донецької області гауляйтери оголосили про плани передати захоплене житло колаборантам.

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