Российские захватчики завезли на ЗАЭС персонал из Калининской АЭС – Энергоатом
На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию был доставлен российский персонал из Калининской АЭС. Об этом сообщили в компании Энергоатом.
— Среди “заезжих гастролеров” — инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители “атомных специальностей”, — сообщили в Telegram-канале Энергоатома.
Оккупанты пообещали им подготовку на полномасштабном тренажере. В то же время, украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам.
Среди прочего новоприбывшим обещают контракты на полгода, а также предлагают перевезти в Энергодар семьи.
В то же время предателям из ЗАЭС, которые подписали контракт с оккупационным АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, значительно снизили зарплату.
Также коллаборантам обещали аннулировать трудовой стаж до оккупации и заработанные ранее отпуска.
Недавно Энергоатом сообщал, что из-за острой нехватки кадров Россия планирует ввезти на украинский атомный объект около 150 ремонтников, работавших на Белорусской АЭС, поскольку сама не способна ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.
Источник: Энергоатом