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Факты / Україна

Российские захватчики завезли на ЗАЭС персонал из Калининской АЭС – Энергоатом

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию был доставлен российский персонал из Калининской АЭС. Об этом сообщили в компании Энергоатом.

— Среди “заезжих гастролеров” — инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители “атомных специальностей”, — сообщили в Telegram-канале Энергоатома.

Оккупанты пообещали им подготовку на полномасштабном тренажере. В то же время, украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам.

Среди прочего новоприбывшим обещают контракты на полгода, а также предлагают перевезти в Энергодар семьи.

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В то же время предателям из ЗАЭС, которые подписали контракт с оккупационным АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, значительно снизили зарплату.

Также коллаборантам обещали аннулировать трудовой стаж до оккупации и заработанные ранее отпуска.

Недавно Энергоатом сообщал, что из-за острой нехватки кадров Россия планирует ввезти на украинский атомный объект около 150 ремонтников, работавших на Белорусской АЭС, поскольку сама не способна ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

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Источник: Энергоатом

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