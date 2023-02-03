Кадровый голод на ЗАЭС: оккупанты предложили работу 80-летней пенсионерке

Февраль, 03 в 16:30

На крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции оккупанты спровоцировали кадровый голод.

Об этом сообщают в Энергоатоме.

На электростанции некому работать, поэтому захватчикам приходится нанимать на работу бывших атомщиков, давно вышедших на пенсию.

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— В попытках найти квалифицированных работников-атомщиков российские оккупанты установили своеобразный антирекорд, предложив работу 80-летней пенсионерке, — говорится в сообщении.

Из-за нехватки персонала оккупанты не могут запустить хотя бы один энергоблок ЗАЭС. Из-за нарушения режимов эксплуатации, несоблюдения температурного режима и остановки энергоблоков оборудование электростанции продолжает выходить из строя.

В Энергоатоме призывают атомщиков не подписывать никакие контракты с врагом.

Там напоминают, что после деоккупации Энергодара и полного освобождения Запорожской АЭС работники, которые в условиях оккупации продолжают сохранять верность Украине, получат все обещанные выплаты – заработную плату, вознаграждения по итогам 2022 года и премии ко Дню энергетика.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты блокируют сотрудникам ЗАЭС доступ на станцию. Оказывают морально-психологическое давление, заставляя подписать договор с Россией, чтобы попасть на станцию.

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Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом