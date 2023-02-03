Кадровый голод на ЗАЭС: оккупанты предложили работу 80-летней пенсионерке
На крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции оккупанты спровоцировали кадровый голод.
Об этом сообщают в Энергоатоме.
На электростанции некому работать, поэтому захватчикам приходится нанимать на работу бывших атомщиков, давно вышедших на пенсию.
— В попытках найти квалифицированных работников-атомщиков российские оккупанты установили своеобразный антирекорд, предложив работу 80-летней пенсионерке, — говорится в сообщении.
Из-за нехватки персонала оккупанты не могут запустить хотя бы один энергоблок ЗАЭС. Из-за нарушения режимов эксплуатации, несоблюдения температурного режима и остановки энергоблоков оборудование электростанции продолжает выходить из строя.
В Энергоатоме призывают атомщиков не подписывать никакие контракты с врагом.
Там напоминают, что после деоккупации Энергодара и полного освобождения Запорожской АЭС работники, которые в условиях оккупации продолжают сохранять верность Украине, получат все обещанные выплаты – заработную плату, вознаграждения по итогам 2022 года и премии ко Дню энергетика.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты блокируют сотрудникам ЗАЭС доступ на станцию. Оказывают морально-психологическое давление, заставляя подписать договор с Россией, чтобы попасть на станцию.
Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом