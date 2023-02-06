Російські загарбники завезли на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС – Енергоатом

Лютий, 06 в 14:42

На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію привезли російський персонал з Калінінської АЕС. Про це повідомили у компанії Енергоатом.

— Серед “заїжджих гастролерів” – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники “атомних спеціальностей”, – повідомили у Telegram-каналі Енергоатому.

Окупанти пообіцяли їм підготовку на повномасштабному тренажері. Водночас українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць.

Серед іншого, новоприбулим обіцяють контракти на пів року, а також пропонують перевезти в Енергодар родини.

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Водночас зрадникам із ЗАЕС, які підписали контракт із окупаційним АО “Експлуатуюча організація Запорізької АЕС”, значно зменшили зарплатню.

Також колаборантам обіцяли анулювати трудовий стаж до окупації та зароблені раніше відпустки.

Нещодавно Енергоатом повідомляв, що через гостру нестачу кадрів Росія планує завезти на український атомний об’єкт близько 150 ремонтників, які працювали на Білоруській АЕС, оскільки сама не здатна ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Джерело: Енергоатом