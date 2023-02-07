Возле Кременной россияне пытаются вести разведку боем, но не наступление — Гайдай

Февраль, 07 в 9:55

Оккупанты постоянно атакуют со стороны Кременной, в то же время назвать это большим наступлением нельзя.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной. Это еще не то наступление, о котором сейчас много говорят, а скорее разведка боем, — сказал он.

По его словам, из-за этой разведки боем оккупанты несут значительные потери в Луганской области.

Сейчас смотрят Гайдай отметил, что Силы обороны контролируют ситуацию: они владеют информацией о маневрах и резервах россиян на этом участке. Глава ОВА также добавил, что ожидаемые дальнобойные снаряды позволят практически полностью разорвать российскую логистическую цепь снабжения оружием на территории региона. Кроме того, Гайдай рассказал, что возле Новопскова российские военные роют котлован для строительства крематория, поскольку им некуда складывать трупы своих солдат. Ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил, что нового наступления российских войск можно ожидать в любой день после 15 февраля. Источник: Луганская ОВА

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