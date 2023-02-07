Біля Кремінної росіяни намагаються вести розвідку боєм, але не наступ – Гайдай

Окупанти постійно атакують з боку Кремінної на Луганщині, водночас назвати це великим наступом не можна.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Росіяни постійно намагаються атакувати з боку Кремінної. Це ще не той наступ, про який зараз багато говорять, а скоріше за все – розвідка боєм, – сказав він.

За його словами, через цю розвідку боєм окупанти несуть значні втрати на Луганщині.

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Гайдай зазначив, що Сили оборони контролюють ситуацію: вони володіють інформацією про маневри та резерви росіян на цій ділянці.

Глава ОВА також додав, що далекобійні снаряди, які ми очікуємо, дозволять практично повністю розірвати російський логістичний ланцюг постачання зброї на території регіону.

Окрім цього, Гайдай розповів, що біля Новопскова російські військові риють котлован для будівництва крематорію, оскільки їм нікуди складати трупи своїх солдат.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що нового наступу російських військ можна очікувати в будь-який день після 15 лютого.

Джерело: Луганська ОВА