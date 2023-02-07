Железную руду на 1,8 млрд грн, принадлежавшую олигарху из окружения Путина, передали АРМА
Почти 170 тыс. т железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, принадлежащих подсанкционному российскому олигарху из близкого окружения Владимира Путина, Бюро экономической безопасности Украины, в соответствии с постановлением суда, передало в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
По данным БЭБ, подпольные склады, на которых хранилось стратегическое сырье, которое Россия пыталась нелегально переправить судами на свою территорию, обнаружили в нескольких морских портах Одесской области.
Железная руда косвенно принадлежала приближенному к Путину российскому олигарху через компанию-нерезидента.
После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО, США и ЕС.
Ранее детективы БЭБ разоблачили упомянутую компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В течение 2021-2022 годов она задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме Транзит.
Чтобы не платить соответствующие налоги и сборы, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита. В результате уклонения от уплаты НДС бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 118 млн грн.
Сейчас общая стоимость активов граждан РФ и Беларуси, выявленных и арестованных детективами БЭБ, превышает 41 млрд грн, и эта работа продолжается.
Источник: БЭБ
Фото: БЭБ