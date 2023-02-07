Залізну руду на 1,8 млрд грн, що належала олігарху з оточення Путіна, передали АРМА

Лютий, 07 в 14:34

Майже 170 тис. т залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн, що належать підсанкційному російському олігарху з близького оточення Володимира Путіна, Бюро економічної безпеки України, відповідно до ухвали суду, передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними БЕБ, підпільні склади, на яких зберігалась стратегічна сировина, яку Росія намагалась нелегально переправити суднами на свою територію, виявили у кількох морських портах Одеської області.

Залізна руда опосередковано належала наближеному до Путіна російському олігарху через компанію-нерезидента.

Зараз дивляться Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера накладено санкції РНБО, США та ЄС. Раніше детективи БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Упродовж 2021-2022 років вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії в митному режимі Транзит. Щоб не платити відповідні податки і збори, посадовці компанії використовували механізм так званого перерваного транзиту. В результаті ухилення від сплати ПДВ бюджету України завдано збитків на понад 118 млн грн. Наразі загальна вартість активів громадян РФ та Білорусі, виявлених та арештованих детективами БЕБ, перевищує 41 млрд грн, і ця робота триває. Читайте У Раді спрогнозували, коли Україна може отримати конфісковані $5,4 млрд олігарха Малофєєва Джерело: БЕБ Фото: БЕБ

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