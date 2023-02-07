На фронте самая горячая ситуация на Востоке, и хотя Юг звучит реже, но от этого остается не менее стратегически важным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в конце 349-го дня войны.

Он напомнил, что Верховная Рада Украины утвердила нового главу СБУ Василия Малюка.

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— Считаю именно такой пройденный путь назначения на должность сигналом для всех государственных чиновников и работников наших правоохранительных органов, — сказал он. — Он прошел испытание войной. Он доказал свою эффективность.

Владимир Зеленский также прокомментировал назначение Игоря Клименко на должность министра внутренних дел.

— Важно, что система МВД, которая является элементом общей системы обороны и безопасности, достаточно быстро получила руководителя, который прошел вместе со всеми путь защиты нашего государства с первых минут полномасштабного вторжения. Сейчас у нас есть люди, которые получили опыт такой войны, имеют четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти, — сказал украинский лидер.

Президент прокомментировал назначение трех руководителей в областные военные администрации Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский отметил, что областные администрации возглавят “специалисты, которые имеют опыт реальной защиты государства именно сейчас”.

Украинский лидер заявил, что по итогам встречи с министром обороны Германии стороны сделают все для защиты неба Украины от российской авиации, и чтобы танки и артиллерия на вооружении ВСУ не уступали тому, что есть у оккупантов.

Он добавил, что в течение дня имел несколько совещаний, в частности с военными и руководителем разведки.

— Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять. Причем на всех направлениях. Донетчина и восток, где горячее всего, — я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру, — сказал он.

Президент также рассказал, что встретился с амбассадорами украинской благотворительной платформы United24 — теннисисткой Элиной Свитолиной и французским режиссером Мишелем Хазанавичусом.

— Мишель присоединился к амбассадорам и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос United24 во Франции, и я верю, что этот голос будет мощным, — добавил он.

Владимир Зеленский был рад услышать, что государственная благотворительная платформа смогла аккумулировать уже почти $300 млн от людей и компаний из более чем ста стран мира.

Президент также рассказал, что говорил со своим коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом, которому выразил соболезнования в связи с землетрясением. Владимир Зеленский добавил, что украинские спасатели уже отправились в Турцию, чтобы усилить спасательную операцию.