Землетрясение в Турции: Украина отправляет на помощь 87 спасателей
Украина отправляет в Турцию поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения. В состав отряда вошли 87 человек.
Об этом идет речь в распоряжении Кабинета министров № 102-р от 7 февраля.
Спасатели полетят в Турцию самолетами Ан-32 и Ан-26. Соответствующие поручения получили Министерство внутренних дел и ГСЧС.
– Направить в Турецкую Республику самолетами Ан-32 и Ан-26 и автомобильным транспортом сводный поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям общей численностью 87 человек, в том числе 10 человек – членов экипажей самолетов, для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, – отмечается в распоряжении.
Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить получение разрешений на пролет самолетов ГСЧС к месту назначения и обратно. Турция должна обеспечить размещение спасателей и экипажей самолетов.
Министерству экономики, Министерству финансов, МВД и ГСЧС поручено проработать вопрос возмещения расходов, связанных с оказанием помощи Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский уже проинформировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о решении направить спасателей. Президенты провели телефонный разговор.
– Выразил соболезнования в связи со страшной трагедией, постигшей народ Турции из-за землетрясений. Сообщил о решении отправить из Украины в Турцию отряд спасателей и технику, которые помогут в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что у украинских спасателей есть необходимый опыт в преодолении последствий природных катастроф. По словам президента, они прибудут в пострадавшие регионы Турции “в самое короткое время”.
У розмові з @RTErdogan висловив співчуття у зв’язку з трагедією, що спіткала народ ???????? через землетруси. Повідомив про рішення відправити з ???????? до ???????? загін рятувальників і техніку, які допоможуть у ліквідації наслідків. Вони скоро прибудуть до постраждалих регіонів ????????.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2023
Как известно, мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции на рассвете 6 февраля. Впоследствии произошла еще серия подземных толчков.
Землетрясение унесло жизни более 3,5 тыс. жителей Турции, а свыше 22 тыс. человек пострадали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, которое будет действовать в течение трех месяцев.
Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского