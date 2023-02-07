На фронті найгарячіша ситуація на Сході, і хоч Південь звучить рідше, але від того залишається не менш стратегічно важливим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці 349-го дня війни.

Він нагадав, що Верховна Рада України затвердила нового очільника СБУ Василя Малюка.

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– Вважаю саме такий пройдений шлях призначення на посаду сигналом для всіх державних посадовців і працівників наших правоохоронних органів, – сказав він. – Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність.

Володимир Зеленський також прокоментував призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

– Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Нині в нас є люди, які здобули досвід такої війни, мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади, – сказав український лідер.

Президент прокоментував призначення трьох очільників до обласних військових адміністрацій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Зеленський наголосив, що обласні адміністрації очолять “фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз”.

Український лідер заявив, що за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини сторони зроблять усе для захисту неба України від російської авіації, і щоб танки та артилерія на озброєнні ЗСУ не поступались тому, що є в окупантів.

Він додав, що протягом дня мав декілька нарад, зокрема з військовими та керівником розвідки.

– Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках. Донеччина і схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру, – сказав він.

Президент також розповів, що мав зустріч з амбасадорами української благодійної платформи United24 – тенісисткою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Азанавічусом.

– Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним, – додав він.

Володимир Зеленський був радий почути, що державна благодійна платформа змогла акумулювати вже майже $300 млн від людей і компаній із понад ста країн світу.

Президент також розповів, що говорив зі своїм колегою з Туреччини Реджепом Ердоганом, якому висловив співчуття у зв’язку із землетрусом. Володимир Зеленський додав, що українські рятувальники вже вирушили в Туреччину, щоб посилити рятувальну операцію.