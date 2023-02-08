Украинцы регулярно платят за товары и услуги безналично. Банковские карты теперь есть не только в наших традиционных кошельках, но и в смартфонах — банковских приложениях, GooglePay или ApplePay. Поэтому что-то заказать и купить онлайн можно буквально в несколько кликов на телефоне. Так же легко со смартфона заплатить и за коммунальные услуги.

Большинство прогрессивных потребителей при оплате за квартплату выбирают именно онлайн-сервисы. Вот только отказаться от бумажных квитанций при этом часто забывают. А зря, напоминают в Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.

Почему за газ удобнее и выгоднее платить онлайн, а также как отказаться от лишних бумажных счетов — читайте в материале Фактов ICTV.

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Квитанции в смартфоне

Украинцы могут получать счета за коммунальные платежи не только традиционной почтой, но и с помощью онлайн-сервисов.

Когда речь идет о газоснабжении, то счета от Нафтогаза можно получить дистанционно сразу несколькими способами:

в личном кабинете на сайте my.gas.ua;

в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на электронную почту (e-mail).

Кроме того, распечатать платежку можно в терминалах самообслуживания EasyPay.

Далее все эти счета можно оплатить так же онлайн:

в личном кабинете на сайте my.gas.ua;

в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью любых платежных систем.

Чем может быть полезен электронный личный кабинет

Если вы регулярно пользуетесь компьютером, удобным вариантом для упорядочения вопросов коммунальных платежей могут стать личные кабинеты. Ведь там можно не только получить квитанцию и оплатить газ, но и выяснить все, что может понадобиться потребителю.

Например, в личном кабинете ГК Нафтогаз Украины вы можете:

узнать актуальное состояние счета;

оплатить потребленный газ;

получить счет за газ и детализацию начислений;

скачать справку о льготах и субсидиях;

получить акт сверки;

оформить договор о реструктуризации долга;

получить справку об отсутствии задолженности.

Функционал электронного личного кабинета ГК Нафтогаз Украины уже оценили более 3 млн украинцев. При этом, как отмечают в компании, количество сторонников онлайн-сервиса только в июле увеличилось вдвое и постоянно продолжает расти.

Для регистрации в my.gas.ua нужен номер вашего лицевого счета (10 цифр), который можно найти в платежках от Нафтогаза.

Видеоинструкция по пользованию личным кабинетом здесь.

Для тех, кому удобнее с мобильного

Если же вы привыкли решать все дела “на ходу”, возможно, будет удобнее оплачивать счета с мобильного телефона. Это можно сделать как в привычных мобильных банковских приложениях, так и просто в мессенджерах, в частности Viber, Telegram и Facebook Messenger.

Эти инструменты также выбрали миллионы украинцев. Ведь платить в мессенджерах действительно быстро и удобно.

Достаточно войти в чат-бот, ввести номер своего лицевого счета и выбрать необходимую услугу в меню. Например: Мой счет — Оплатить. Далее останется только выбрать способ оплаты, указать номер банковской карты и подтвердить оплату.

Подробнее о работе чат-ботов GASUA можно посмотреть в видеоинструкции.

Экономия не только времени, но и денег

Важно, что онлайн-оплата за газ сэкономит вам не только время, но и немного денег. Ведь при оплате в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-ботах GASUA до 15 числа потребители получают скидку 1% (ее можно будет использовать при следующем платеже).

Обычно Нафтогаз формирует платежки ежемесячно 10-12-го числа. Поэтому если получать счет онлайн, для оплаты со скидкой есть еще несколько дней.

А вот в случае ожидания бумажного счета оплатить со скидкой вы не успеете. Ведь Укрпочтой потребители получают счета только после 20-го числа (только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия).

Берегите природу — платите онлайн

Потребителей призывают не только получать и оплачивать счета онлайн со скидкой, но и одновременно отказываться от бумажных квитанций. Если хотите и вы, отписаться от бумажной платежки можно в три клика в чат-ботах GASUA:

Откройте чат-бот GASUA в Viber или Telegram.

Перейдите в раздел Мой счет .

. Выберите Получать счета онлайн.

Сейчас газ от Нафтогаза получают более 12,3 млн бытовых потребителей. От бумажных квитанций на конец 2022 года отказались только 500 тыс. пользователей. Это означает, что ненужную им бумажную платежку до сих пор получают многие из тех потребителей, которые активно пользуются личным кабинетом или чат-ботами.

Если от бумажных квитанций откажутся еще несколько миллионов украинцев, это сохранит не только их время и деньги, но и ресурсы, в частности бумагу и деревья, из которых эту бумагу делают.

Поэтому берегите природу, платите онлайн и отказывайтесь от бумажных платежек!