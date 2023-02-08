Українці регулярно сплачують за товари та послуги безготівково. Банківські картки тепер є не лише в наших традиційних гаманцях, а й у смартфонах – банківських застосунках, GooglePay чи ApplePay. Тому щось замовити й купити онлайн можна буквально в кілька кліків на телефоні. Так само легко зі смартфона заплатити і за комунальні послуги.

Більшість прогресивних споживачів при сплаті за комірне обирають саме онлайн-сервіси. От тільки відмовитися від паперових квитанцій при цьому часто забувають. А дарма, нагадують у Газопостачальній компанії Нафтогаз України.

Чому за газ зручніше й вигідніше платити онлайн, а також як відмовитися від зайвих паперових рахунків – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Квитанції в смартфоні

Українці можуть отримувати рахунки за комунальні платежі не лише традиційною поштою, а й із допомогою онлайн-сервісів.

Коли йдеться про газопостачання, то рахунки від Нафтогазу можна отримати дистанційно одразу кількома способами:

в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail).

Крім того, роздрукувати платіжку можна в терміналах самообслуговування EasyPay.

Далі всі ці рахунки можна сплатити так само онлайн:

в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні застосунки банків;

за допомогою будь-яких платіжних систем.

Чим може бути корисний електронний особистий кабінет

Якщо ви регулярно користуєтеся комп’ютером, найзручнішим варіантом для впорядкування питань комунальних платежів можуть стати особисті кабінети. Адже там можна не лише отримати квитанцію та сплатити за газ, а й з’ясувати все, що може знадобитися споживачеві.

Наприклад, в особистому кабінеті ГК Нафтогаз України ви можете:

дізнатися актуальний стан рахунку;

оплатити спожитий газ;

отримати рахунок за газ та деталізацію нарахувань;

завантажити довідку про пільги та субсидії;

отримати акт звірки;

оформити договір про реструктуризацію боргу;

отримати довідку про відсутність заборгованості.

Функціонал електронного особистого кабінету ГК Нафтогаз України вже оцінили понад 3 млн українців. Водночас, як зауважують у компанії, кількість прихильників онлайн-сервісу лише в липні збільшилася вдвічі та постійно продовжує зростати.

Для реєстрації в my.gas.ua потрібен номер вашого особового рахунку (10 цифр), який можна знайти в платіжках від Нафтогазу.

Відеоінструкція з користування особистим кабінетом тут.

Для тих, кому зручніше з мобільного

Якщо ж ви звикли вирішувати всі справи “на ходу”, можливо, буде зручніше сплачувати рахунки з мобільного телефона. Це можна зробити як у звичних мобільних банківських застосунках, так і просто в месенджерах, зокрема Viber, Telegram та Facebook Messenger.

Ці інструменти також обрали мільйони українців. Адже платити в месенджерах справді швидко та зручно.

Достатньо увійти в чатбот, ввести номер свого особового рахунку й обрати необхідну послугу в меню. Наприклад: Мій рахунок – Сплатити. Далі залишиться лише обрати спосіб оплати, вказати номер банківської картки й підтвердити оплату.

Детальніше про роботу чатботів GASUA можна переглянути у відеоінструкції.

Економія не лише часу, а й грошей

Важливо, що онлайн-оплата за газ зекономить вам не лише час, а й трохи грошей. Адже при оплаті в особистому кабінеті на my.gas.ua чи у чатботах GASUA до 15 числа споживачі отримують знижку 1% (її можна буде використати під час наступного платежу).

Зазвичай Нафтогаз формує платіжки щомісяця 10-12-го числа. Тож якщо отримувати рахунок онлайн, для оплати зі знижкою є ще кілька днів.

А от у разі очікування паперового рахунку оплатити зі знижкою ви не встигнете. Адже Укрпоштою споживачі отримують рахунки лише після 20-го числа (лише в тих регіонах, де немає активних бойових дій).

Бережіть природу – сплачуйте онлайн

Споживачів закликають не лише отримувати та сплачувати рахунки онлайн зі знижкою, а й водночас відмовлятися від паперових квитанцій. Якщо хочете й ви, відписатися від паперової платіжки можна в три кліки в чатботах GASUA:

Відкрийте чатбот GASUA y Viber чи Telegram.

Перейдіть у розділ Мій рахунок .

. Оберіть Отримувати рахунки онлайн.

Нині газ від Нафтогазу отримують понад 12,3 млн побутових споживачів. Від паперових квитанцій на кінець 2022 року відмовилися лише 500 тис. користувачів. Це означає, що непотрібну їм паперову платіжку досі отримують багато тих споживачів, які активно користуються особистим кабінетом чи чатботами.

Якщо від паперових квитанцій відмовляться ще кілька мільйонів українців, це збереже не лише їхні час і гроші, а й ресурси, зокрема папір і дерева, з яких цей папір роблять.

Тож бережіть природу, сплачуйте онлайн і відмовляйтесь від паперових платіжок!