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Факты / Україна

ВСУ за сутки уничтожили вражеский самолет, вертолет, два БПЛА и склад боеприпасов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне нанесли существенные потери армии России.

Авиация Сил обороны 7 февраля нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, дважды украинские пилоты ударили по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Также украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и два вражеских беспилотника типа Орлан.

Артиллеристы и ракетчики поразили:

  • два пункта управления врага,
  • семь районов сосредоточения живой силы,
  • склад боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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