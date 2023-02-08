ВСУ за сутки уничтожили вражеский самолет, вертолет, два БПЛА и склад боеприпасов
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники накануне нанесли существенные потери армии России.
Авиация Сил обороны 7 февраля нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Кроме того, дважды украинские пилоты ударили по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Сейчас смотрят
Также украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и два вражеских беспилотника типа Орлан.
Артиллеристы и ракетчики поразили:
- два пункта управления врага,
- семь районов сосредоточения живой силы,
- склад боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка