Февраль, 08 в 7:31

Украинские защитники накануне нанесли существенные потери армии России.

Авиация Сил обороны 7 февраля нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, дважды украинские пилоты ударили по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Сейчас смотрят Также украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и два вражеских беспилотника типа Орлан. Артиллеристы и ракетчики поразили: два пункта управления врага,

семь районов сосредоточения живой силы,

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