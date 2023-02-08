ЗСУ за добу знищили ворожий літак, вертоліт, два БПЛА та склад боєприпасів
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники напередодні завдали суттєвих втрат армії Росії.
Авіація Сил оборони 7 лютого завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Крім того, двічі українські пілоти вдарили по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Зараз дивляться
Також українські захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі безпілотники типу Орлан.
Артилеристи та ракетники тим часом уразили:
- два пункти управління ворога,
- сім районів зосередження живої сили,
- склад боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка