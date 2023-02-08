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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили ворожий літак, вертоліт, два БПЛА та склад боєприпасів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники напередодні завдали суттєвих втрат армії Росії.

Авіація Сил оборони 7 лютого завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, двічі українські пілоти вдарили по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

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Також українські захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі безпілотники типу Орлан.

Артилеристи та ракетники тим часом уразили:

  • два пункти управління ворога,
  • сім районів зосередження живої сили,
  • склад боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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