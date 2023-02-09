Февраль, 09 в 6:11

Российские войска, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 09.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 351-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.