Карта боевых действий на 09.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Российские войска, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 09.02.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 351-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.