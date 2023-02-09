Карта бойових дій на 09.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Російські війська, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджувати зусилля на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 09.02.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.