Задля безпеки: Польща закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю
Фото: Держприкордонслужба
Від завтра, 10 лютого, Польща закриває прикордонний перехід із Білоруссю “Бобрівники – Берестовиця”. Рішення ухвалили з метою безпеки.
Про це повідомив у Twitter голова польського МВС Маріуш Камінський.
– Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 10 лютого цього року, починаючи з 12:00, рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках, – написав він.
Зазначимо, що ККПП Бобровники – один з найбільших прикордонних переходів на польсько-білоруському кордоні.
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Нагадаємо, що раніше парламент Польщі затвердив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Йдеться про суму у $404 млн.