Оружие, Формула мира и евроинтеграция: Мишель рассказал о главных сферах поддержки Украины от ЕС

Февраль, 09 в 16:24

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС необходимо предоставить Украине поддержку по трем направлениям. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Мишель уточнил, что речь идет о предоставлении максимального количества оружия, продвижении Формулы мира и содействии евроинтеграционным процессам.

– Следующие недели будут решающими. И поэтому нам нужно оставаться едиными и трезво смотреть на вещи. Нужно предоставить максимальную поддержку по трем направлениям, – отметил он в четверг, 9 февраля.

О первом направлении – оружейном, он добавил, что Украина должна получить максимальные запасы и по системам ПВО, и по танкам, и по другой военной технике.

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По второму направлению, продвижению украинской Формулы мира, он отметил, что инициатива поддерживается в ЕС.

– Это политическая битва, и мы хотим вскоре провести Саммит мира. Это очень важно будет, чтобы и послать важный сигнал миру, и чтобы отстоять международное право, – пояснил Мишель.

И по третьему направлению, касаемо поддержки евроинтеграции Украины, президент Евросовета подчеркнул, что украинский народ уже сделал свой выбор в пользу свободы и демократии еще на Майдане.