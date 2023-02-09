Оружие, Формула мира и евроинтеграция: Мишель рассказал о главных сферах поддержки Украины от ЕС
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС необходимо предоставить Украине поддержку по трем направлениям. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Мишель уточнил, что речь идет о предоставлении максимального количества оружия, продвижении Формулы мира и содействии евроинтеграционным процессам.
– Следующие недели будут решающими. И поэтому нам нужно оставаться едиными и трезво смотреть на вещи. Нужно предоставить максимальную поддержку по трем направлениям, – отметил он в четверг, 9 февраля.
О первом направлении – оружейном, он добавил, что Украина должна получить максимальные запасы и по системам ПВО, и по танкам, и по другой военной технике.
По второму направлению, продвижению украинской Формулы мира, он отметил, что инициатива поддерживается в ЕС.
– Это политическая битва, и мы хотим вскоре провести Саммит мира. Это очень важно будет, чтобы и послать важный сигнал миру, и чтобы отстоять международное право, – пояснил Мишель.
И по третьему направлению, касаемо поддержки евроинтеграции Украины, президент Евросовета подчеркнул, что украинский народ уже сделал свой выбор в пользу свободы и демократии еще на Майдане.
– После начала войны вы подали заявку для того, чтобы стать страной-кандидатом в ЕС. И эта заявка была принята. После вы очень храбро и мужественно продолжаете внедрять реформы и выполнять наши рекомендации, несмотря на войну. Я лично буду отслеживать этот процесс для того, чтобы Еврокомиссия и дальше продолжала мониторить ваше продвижение на этом пути, – пообещал Мишель.