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Факти / Світ

Зброя, Формула миру та євроінтеграція: Мішель розповів про головні сфери підтримки України від ЄС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Шарль Мішель
Фото: Depositphotos

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС необхідно надати Україні підтримку за трьома напрямками. Про це він розповів на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Мішель уточнив, що йдеться про надання максимальної кількості зброї, просування Формули миру та сприяння євроінтеграційним процесам.

– Наступні тижні будуть вирішальними. І тому нам потрібно залишатися єдиними та тверезо дивитися на речі. Потрібно надати максимальну підтримку в трьох напрямках, – зазначив він у четвер, 9 лютого.

Про перший напрям – збройовий, він додав, що Україна має отримати максимальні запаси і по системах ППО, і по танках, і по іншій військовій техніці.

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За другим напрямом, просуванням української Формули миру, він зазначив, що ініціатива підтримується в ЄС.

– Це політична битва, і ми хочемо невдовзі провести Саміт миру. Це дуже важливо буде, щоб і надіслати важливий сигнал світові, і щоб відстояти міжнародне право, – пояснив Мішель.

І за третім напрямом щодо підтримки євроінтеграції України президент Євроради наголосив, що український народ уже зробив свій вибір на користь свободи та демократії ще на Майдані.

– Після початку війни ви подали заявку для того, щоб стати країною-кандидатом у ЄС. І цю заявку було прийнято. Після цього ви дуже хоробро і мужньо продовжуєте впроваджувати реформи і виконувати наші рекомендації, незважаючи на війну. Я особисто відстежуватиму цей процес для того, щоб Єврокомісія й надалі продовжувала моніторити ваше просування на цьому шляху, – пообіцяв Мішель.

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