Зброя, Формула миру та євроінтеграція: Мішель розповів про головні сфери підтримки України від ЄС
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС необхідно надати Україні підтримку за трьома напрямками. Про це він розповів на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Мішель уточнив, що йдеться про надання максимальної кількості зброї, просування Формули миру та сприяння євроінтеграційним процесам.
– Наступні тижні будуть вирішальними. І тому нам потрібно залишатися єдиними та тверезо дивитися на речі. Потрібно надати максимальну підтримку в трьох напрямках, – зазначив він у четвер, 9 лютого.
Про перший напрям – збройовий, він додав, що Україна має отримати максимальні запаси і по системах ППО, і по танках, і по іншій військовій техніці.
За другим напрямом, просуванням української Формули миру, він зазначив, що ініціатива підтримується в ЄС.
– Це політична битва, і ми хочемо невдовзі провести Саміт миру. Це дуже важливо буде, щоб і надіслати важливий сигнал світові, і щоб відстояти міжнародне право, – пояснив Мішель.
І за третім напрямом щодо підтримки євроінтеграції України президент Євроради наголосив, що український народ уже зробив свій вибір на користь свободи та демократії ще на Майдані.
– Після початку війни ви подали заявку для того, щоб стати країною-кандидатом у ЄС. І цю заявку було прийнято. Після цього ви дуже хоробро і мужньо продовжуєте впроваджувати реформи і виконувати наші рекомендації, незважаючи на війну. Я особисто відстежуватиму цей процес для того, щоб Єврокомісія й надалі продовжувала моніторити ваше просування на цьому шляху, – пообіцяв Мішель.