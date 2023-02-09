Февраль, 09 в 14:32

Президент Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании Европейского совета в четверг, 9 февраля, подчеркнул, что Евросоюз должен реагировать на угрозу быстро и мощно, чтобы Россия не успевала мобилизовать свой потенциал для агрессии против других – как прямой, так и гибридной.

– Чем быстрее и крепче будет возвращение свободы, реальной силы, европейских ценностей на всю территорию Украины, которая ныне остается оккупированной Россией, тем надежнее и продолжительнее будет мир в послевоенной Европе, – заявил президент.

Он напомнил, что у России разный инструментарий не только против Украины, Молдовы, Польши, стран Балтии или других стран по соседству с ней.

– Мы видели это и на Балканах, и, к сожалению, снова можем увидеть в любой момент в любом регионе, если кому-то в Москве просто захочется составить очередной насильственный или захватнический план. Всегда ли мы будем успевать защищаться? Нужна быстрота в принятии решений и надежность, – сказал Владимир Зеленский.