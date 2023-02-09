ЕС должен реагировать на угрозу быстрее, чем РФ будет успевать мобилизоваться – Зеленский
Президент Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании Европейского совета в четверг, 9 февраля, подчеркнул, что Евросоюз должен реагировать на угрозу быстро и мощно, чтобы Россия не успевала мобилизовать свой потенциал для агрессии против других – как прямой, так и гибридной.
– Чем быстрее и крепче будет возвращение свободы, реальной силы, европейских ценностей на всю территорию Украины, которая ныне остается оккупированной Россией, тем надежнее и продолжительнее будет мир в послевоенной Европе, – заявил президент.
Он напомнил, что у России разный инструментарий не только против Украины, Молдовы, Польши, стран Балтии или других стран по соседству с ней.
– Мы видели это и на Балканах, и, к сожалению, снова можем увидеть в любой момент в любом регионе, если кому-то в Москве просто захочется составить очередной насильственный или захватнический план. Всегда ли мы будем успевать защищаться? Нужна быстрота в принятии решений и надежность, – сказал Владимир Зеленский.