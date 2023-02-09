Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти ракетної та атомної галузей РФ

Лютий, 09 в 15:13

У четвер, 9 лютого, під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російських виробників ракет, дронів, та атомної галузі РФ.

– Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені. Приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози, – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, завдяки вже запровадженим санкціям російські енергоносії перестали бути зброєю проти Європи.

– Дякую за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Цей шлях потрібно пройти повністю, щоб у них не було ані можливостей, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи, – підкреслив президент України.