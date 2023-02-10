Из-за ракетной опасности в Киеве и двух областях применяются экстренные отключения — ДТЭК

Февраль, 10 в 9:06

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

Кроме того, в связи с угрозой новых вражеских атак в Черкасской области вводятся стабилизационные отключения электроэнергии.

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— Энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры для безопасности энергосистемы, — сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, что по состоянию на утро 10 февраля, Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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