Февраль, 10 в 16:58

В пятницу, 10 февраля, в ходе очередной массированной атаки РФ украинские военные сбили одну из вражеских ракет из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Видео момента уничтожения ракеты обнародовало Командование Воздушных сил ВСУ.

Это произошло на юге Украины. Ракету сбили военнослужащие мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого (воздушное командование Юг).

Сейчас смотрят

– Воины… во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны… Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врага в украинском небе! – говорится в сообщении.

На видеозаписи можно увидеть боевую работу военных: момент выстрела из ПЗРК и попадания в российскую ракету в небе над югом Украины. Также обнародованы кадры обломков ракеты на земле.

Как известно, сегодня войска РФ запустили по территории Украины 71 крылатую ракету Х-101, Х-555 и Калибр. Враг совершил пуски как с Черного моря, так и с воздуха (со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс в районе Каспийского моря и Волгодонска). Целями агрессора снова стали объекты критической инфраструктуры.

Украинские военные смогли сбить 61 крылатую ракету. Однако есть и попадания: пострадала инфраструктура в шести областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ