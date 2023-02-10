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Факти / Україна

У ЗСУ показали, як знищили сьогодні російську ракету з ПЗРК

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Воїн ЗСУ

У п’ятницю, 10 лютого, під час чергової масованої атаки РФ українські військові збили одну з ворожих ракет із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

Відео моменту знищення ракети оприлюднило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Це сталося на півдні України. Ракету збили військовослужбовці мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького (повітряне командування Південь).

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– Воїни… під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни… Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворога в українському небі! – зазначається в повідомленні.

На відеозапису можна побачити бойову роботу військових: момент вистрілу з ПЗРК та влучання в російську ракету в небі над півднем України. Також оприлюднено кадри уламків ракети на землі.

Як відомо, сьогодні війська РФ запустили по території України 71 крилату ракету Х-101, Х-555 та Калібр. Ворог здійснив пуски як з Чорного моря, так і з повітря (зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс у районі Каспійського моря та Волгодонська). Цілями агресора знову стали об’єкти критичної інфраструктури.

Українські військові змогли збити 61 крилату ракету. Однак є й влучання: постраждала інфраструктура в шести областях.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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