Украина вернула тела 61 погибшего защитника — Минреинтеграции

Февраль, 10 в 13:00

10 февраля при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права.

Сейчас смотрят

Всего с начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.

В министерстве напоминают, что работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247, также можно сообщить о пропавших лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.