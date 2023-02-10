Украина вернула тела 61 погибшего защитника — Минреинтеграции
10 февраля при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Отмечается, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права.
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Всего с начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.
В министерстве напоминают, что работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247, также можно сообщить о пропавших лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.
В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.