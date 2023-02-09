В России придумали новый способ, как затягивать обмен пленными — Лубинец
Россия затягивает процесс обмена пленными объясняя это якобы родственниками некоторых военнопленных, которые просят не возвращать их обратно в Украину.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
— Новая выдумка российской стороны для затягивания процесса возвращения военнослужащих из плена. В среду Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой, — написал он.
Дмитрий Лубинец добавил, что Украина имела несколько случаев, когда российские мобилизованные военные, взятые в плен военными из ВСУ, отказывались идти на обмен и просили остаться на подконтрольной Киеву территории.
При этом отдельные российские солдаты попадали в плен дважды, заявил Лубинец. Он привел, что такими оккупантами являются, например, Александр Фоменко из Таганрога или Руслан Вяльшин.
При этом украинский омбудсмен отметил, что Украина придерживается Женевских конвенций, в отличие от Российской Федерации, которая регулярно нарушает нормы международного права.
Ранее Дмитрий Лубинец говорил, что на территории России находится 800 тяжело раненых украинских военных.