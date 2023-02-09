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Факты / Україна

В России придумали новый способ, как затягивать обмен пленными — Лубинец

Илья Нежигай, редактор ленты
В России придумали новый способ, как затягивать обмен пленными — Лубинец
Фото: Офис президента

Россия затягивает процесс обмена пленными объясняя это якобы родственниками некоторых военнопленных, которые просят не возвращать их обратно в Украину.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Новая выдумка российской стороны для затягивания процесса возвращения военнослужащих из плена. В среду Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой, — написал он.

Дмитрий Лубинец добавил, что Украина имела несколько случаев, когда российские мобилизованные военные, взятые в плен военными из ВСУ, отказывались идти на обмен и просили остаться на подконтрольной Киеву территории.

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При этом отдельные российские солдаты попадали в плен дважды, заявил Лубинец. Он привел, что такими оккупантами являются, например, Александр Фоменко из Таганрога или Руслан Вяльшин.

При этом украинский омбудсмен отметил, что Украина придерживается Женевских конвенций, в отличие от Российской Федерации, которая регулярно нарушает нормы международного права.

Ранее Дмитрий Лубинец говорил, что на территории России находится 800 тяжело раненых украинских военных.

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