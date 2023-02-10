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Факти / Україна

Україна повернула тіла 61 полеглого захисника – Мінреінтеграції

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ

10 лютого за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

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Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

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У міністерстві нагадують, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247, також можна повідомити про зниклих особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. 

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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