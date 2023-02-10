Україна повернула тіла 61 полеглого захисника – Мінреінтеграції

Лютий, 10 в 13:00

10 лютого за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Зараз дивляться

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

У міністерстві нагадують, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247, також можна повідомити про зниклих особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.