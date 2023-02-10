Евро снова пошел вверх: курс валют в Украине на 10 февраля
10 февраля официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 39,38 грн, что на 13 копеек дороже, чем в преддверии, 9 февраля.
Официальный курс доллара остается неизменным с июля 2022 года — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 10.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
Сейчас смотрят
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,4 грн
|42,4 грн
|Доллар
|39,3 грн
|39,8 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,40 грн
|43,35 грн
|Доллар
|39,85 грн
|40,65 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,80 грн
|Доллар
|39,30 грн
|40,00 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Доллар
|39,55 грн
|40,00 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,50 грн
|43,50 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,75 грн
Средняя покупка доллара в обменниках – 39,80 грн, продажа – 39,94 грн. Евро на черном рынке стоит 42,47 грн, продать его можно по 42,75 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ