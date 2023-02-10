Февраль, 10 в 11:56

10 февраля официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 39,38 грн, что на 13 копеек дороже, чем в преддверии, 9 февраля.

Официальный курс доллара остается неизменным с июля 2022 года — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 10.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 41,4 грн 42,4 грн Доллар 39,3 грн 39,8 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,40 грн 43,35 грн Доллар 39,85 грн 40,65 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 42,80 грн Доллар 39,30 грн 40,00 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,90 грн 42,90 грн Доллар 39,55 грн 40,00 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 42,50 грн 43,50 грн Доллар 39,75 грн 40,75 грн

Средняя покупка доллара в обменниках – 39,80 грн, продажа – 39,94 грн. Евро на черном рынке стоит 42,47 грн, продать его можно по 42,75 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ